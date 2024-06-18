منوعات

كبش ينطح فتى ويرديه قتيلاً

2024/06/18
خروف صيني
The Worlds most expensive sheep. A record two hundred and twenty thousand pounds has been paid for Deveronvale Perfection A 2009 Feb born Texel Ram owned by Aberdeenshire farmer Graham Morrison..The Ram sold at Lanark Auction Mart,Lanark,Scotland...According to Guinness World Records, the world's most expensive sheep, a Collinsville stud, was bought in 1989 in Adelaide, Australia, for 205,000... mail_sender T SCRIVENER mail_subject RE The Ultimate Ram Raid Pics Attached mail_date Fri, 28 Aug 2009 08:08:41 +0000 (GMT) mail_body This MAY just be the ultimate ram raid =E2=80=93 and one which is guarantee= d to leave any bank manager feeling a little sheepish.A Banff-based sheep f= armer has paid almost quarter of a million pounds for one tup, and in doing= so set a world record for the most money paid for a sheep.=C2=A0The sale of eight-month-old Texel Ram called Deveronvale Perfection sold at= Lawrie & Symington livestock auction house for a record-breaking price of = 220,000 guineas, the equivalent of =C2=A3231,000.=C2=A0A packed amarket =C2=A0at Lanark Mart fell silent as auctioneer David Lowry= took 10,000-guinea bids before dropping his gavel on the =C2=A3231,000. It= eclipsed the previous record of =C2=A3205,000 paid in 1989 in Australia fo= r a Merino tup.=C2=A0It also smashed the UK and the Texel breed record which had stood at 122,00= 0gns (=C2=A3128,000) paid for Tophill Joe in 2004 =E2=80=93 also set at the= Lanark auction.=C2=A0Farmer=C2=A0Jimmy Douglas=C2=A0is known within the sheep-farming world for = his pedigree flocks, and was also responsible for paying a record amount fo= r a Suffolk ram in Edinburgh earlier this year, when he bought a tup for 63= ,000 gns (=C2=A366,150). Meanwhile, the rams owner Graham Morrison, of Banff, who sold the sheep, sa= id of the sale: "He's the best lamb I've ever bred and the price surpassed = my wildest dreams."Tim Scrivener Agricultural Photography =0AVine Cotta

خيم حزن كبير على منطقة مزغران بولاية مستغانم (340 كلم غرب العاصمة الجزائر)، إثر وفاة فتى متأثرا بنطحة كبش يوم العيد.
وجاء ذلك عند محاولة الفتى مساعدة جده في نحر الأضحية صبيحة يوم عيد الأضحى، غير أن الكبش قام بنطحه نطحة قاتلة أسقطته أرضا.
ورغم محاولة إنقاذه بنقله سريعا إلى المستشفى، إلا أن الشاب صاحب الـ15عاما توفي في الطريق.
وخلفت الحادثة حزنا كبيرا على سكان المنطقة، كون الضحية الطفل الوحيد لوالدته، كما أن الحادثة وقعت في يوم يفترض أن تكون فيه العائلة سعيدة، كونه يوم عيد.
وذهب العشرات من الجيران وسكان المنطقة لتعزية الأسرة في وفاة الابن، وسط جو حزين جدا، خاصة وأن الابن كان معتادا خلال السنوات الماضية، حسب شهادات المقربين من الأسرة على مساعدة جده في النحر.
أما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تفاعل الجزائريون مع الحادثة التي قالوا إنها قلبت عيدهم حزنا، حيث تأثروا كثيرا لوفاة الشاب:” .. أسوأ ما في الحادثة أنها أتت في وقت تفرح فيه الأمة الإسلامية بعيدها”، وقال آخر في تعليق له:” .. قلب الأم لا بد أنه تفطر، بفعل هذه المصيبة الكبيرة”.
أما آخرون فقد دعوا للحذر أكثر لدى عملية النحر، واتخاذ كامل الاحتياطات لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
ويشار إلى أن العديد من الحوادث المشابهة تقع خلال عيد الأضحى من كل سنة، سواء من نطحة الكباش، أو عند استخدام أدوات الذبح الحادة.

العربية نت

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/18