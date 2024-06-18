كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن 3 علامات مهمة تشير إلى فساد اللحوم، موضحة طبيعة سبب كل منها.

وأبانت الهيئة أن التغير في الرائحة بسبب الغازات الناتجة عن وجود البكتيريا، من علامات فساد اللحوم.

وأشارت إلى تغير اللون كعلامة من علامات فساد اللحوم، مبرزة تحول اللون الأحمر المائل للوردي إلى الأحمر الداكن أو الأصفر.

ونبّهت إلى العلامة الثالثة؛ حيث “تغير في الملمس من ناعم إلى لزج بسبب تكاثر البكتيريا على السطح”.

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