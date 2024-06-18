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مطالبات بشكل حاسم وفوري من الدول المستضيفة للاجئين السودانيين بتوفير الحماية والرعاية لهم

2024/06/18
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خريطة السودان
قالت منظمة مشاد بأنها تتابع الأوضاع الإنسانية وما يعيشه اللاجئون السودانيون من مضايقات واعتداءات منذ أكثر من عام في دول الجوار.
– نطالب وبشكل حاسم وفوري الدول المستضيفة للاجئين السودانيين بتكفل وتوفير الحماية والرعاية لهم.
– نحث السلطات السودانية على القيام بدورها تجاه مواطنيها من اللاجئين والتأكيد على أن أولوية سلامتهم
– نناشد المفوضية السامية للاجئين والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد وكافة المنظمات الأممية بالإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه اللاجئين السودانيين.
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الجزيرة – السودان

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