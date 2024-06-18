سياسيةأبرز العناوين
مطالبات بشكل حاسم وفوري من الدول المستضيفة للاجئين السودانيين بتوفير الحماية والرعاية لهم
قالت منظمة مشاد بأنها تتابع الأوضاع الإنسانية وما يعيشه اللاجئون السودانيون من مضايقات واعتداءات منذ أكثر من عام في دول الجوار.
– نطالب وبشكل حاسم وفوري الدول المستضيفة للاجئين السودانيين بتكفل وتوفير الحماية والرعاية لهم.
– نحث السلطات السودانية على القيام بدورها تجاه مواطنيها من اللاجئين والتأكيد على أن أولوية سلامتهم
– نناشد المفوضية السامية للاجئين والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد وكافة المنظمات الأممية بالإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه اللاجئين السودانيين.
الجزيرة – السودان
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