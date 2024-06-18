شاهد بالفيديو.. سودانيون بالسعودية يثيرون سخرية الجمهور بعد محاصرتهم للراقصة آية أفرو والاصطفاف حولها لالتقاط صور معها وساخرون: (عواطلية وكيم كارداشيان تشعر بالصدمة والمنافسة)

جلب سودانيون بحي “غبيرة” بالعاصمة السعودية الرياض, السخرية لنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع متداول على نطاق واسع مجموعة من السودانيين وهم يقفون في انتظار خروج المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو, من إحدى المحلاتة بغبيرة.

وتجمع السودانيون أمام الراقصة لحظة خروجها تحت حراسة “بودي قارد” خاص بها, وفور نزولها تسابقوا على التقاط الصور معها وسط تعليقات غاضبة من الجمهور الذي وصف تصرف الرجال بالقبيح وتم وصفهم بــ(العواطلية).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين للتعليقات الساخرة من قبل المعلقين فقد كتب أحدهم: (كيم كارداشيان تشعر بالصدمة والمنافسة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين