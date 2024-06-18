شاهد الفيديو.. الحرب تنغص على السودانيين فرحتهم بعيد الأضحى.. الاحتفالات تغيب عن البيوت وانقطاع الماء والكهرباء يعمق المعاناة

نغصت الحرب على السودانيين فرحتهم بعيد الأضحى.. الاحتفالات تغيب عن البيوت وانقطاع الماء والكهرباء يعمق المعاناة.

وتجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولايتي الخرطوم وشمال درافور وسط تفاقم الأزمة الإنسانية .في البلاد

الشرق للأخبار