كمبيوتر مصنوع من أنسجة المخ البشري

ابتكر علماء سويديون مؤخرًا جهاز كمبيوتر مصنوعًا من أنسجة المخ البشري، وهو الجهاز الذي تم تصويره في العديد من الأفلام والمسلسلات العلمية والرسوم والكوميكس، وفقًا لتقرير «سكاي نيوز».

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تحقيقًا خاصًا حول أول «كمبيوتر حي» في العالم، المصنوع من أنسجة المخ البشري.

ووفق الصحيفة، فإن الكمبيوتر يتألف من 16 جزءاً عضوياً، أو كتل من خلايا الدماغ التي تمت زراعتها في المختبر التي ترسل المعلومات فيما بينها، وهي تعمل بشكل يشبه إلى حد كبير شريحة الكمبيوتر التقليدية، حيث ترسل وتستقبل الإشارات من خلال خلاياها العصبية التي تعمل مثل الدوائر، إلا أن ما يجعلها مميزة هو أن «الآلة الحية» تستخدم طاقة أقل، لأن الخلايا العصبية الحية يمكنها استخدام طاقة أقل بمليون مرة من المعالجات الرقمية المستخدمة حالياً.

صحيفة البيان