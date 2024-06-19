الربيعة: أكثر من مليون و 833 حاجاً وحاجة أدوا مناسكهم بسهولة

وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أعلن نجاح خطط تصعيد الحجاج من مكة المكرمة ومشعر منى إلى صعيد عرفات، حيث شارك في هذه العملية قطار المشاعر بأكثر من 20 ألف حافلة، ومشاركة 100 ألف فرد من منظومة التفويج، بما في ذلك 60 ألف سائق ومرشد ميداني. وأكد أن عملية تصعيد الحجاج اكتملت من مشعر منى بشكل سريع، حيث تم ذلك في الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالأمس.

أدلى الدكتور الربيعة بهذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمخيم الوزارة في عرفات يوم أمس. وأوضح أن الوزارة وشركاؤها يتابعون على مدار الساعة الخدمات المقدمة للحجيج ويقيمون مستوى الخدمات بدقة، بهدف توفير أفضل التسهيلات والخدمات للحجاج.

كما أشار إلى أن عدد الحجاج بلغ 1,833,164 حاجًا وحاجة قادمين من أكثر من 200 دولة، منهم 221,854 حاجًا من داخل المملكة، وأن نسبة الذكور بلغت 52% بينما بلغت نسبة الإناث 48%. وأكد أن جميع الحجاج شهدوا الوقوف على الصعيد الطاهر وأنهم سينطلقون بمشية الله إلى مشعر مزدلفة وفقًا للجداول الزمنية وخطط التفويج المعدة مسبقًا من قبل وزارة الحج والعمرة.

وأشاد الربيعة بالجهود المتميزة والاستعدادات المبكرة التي أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى من النجاح من الجهات العاملة كافة بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن وعلى رأسها حملة «لا حج بلا تصريح» بقيادة وزارة الداخلية، التي ظهرت نتائجها جلية في الحد من الحجاج غير النظاميين.كما أشاد بجهود «بطاقة نسك» التي تم توزيع أكثر من مليوني نسخة منها للحجاج والعاملين، حيث تقدم البطاقة مجموعة من المزايا، أبرزها: معرفة جميع البيانات الخاصة بالحاج، ومقر إقامته وتفاصيل المخيم وشركة تقديم الخدمة وأرقام التواصل الخاصة به.

جريدة المدينة