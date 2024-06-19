وفاة العميد نبيل سرور العبدالله من أقدم مدربي المشاة في القوات المسلحة – صورة

انتقل إلى رحمة الله تعالى العميد نبيل سرور العبدالله -أحد أقدم مدربي المشاة في القوات المسلحة القطرية، والذي أشرف على إعداد مجندي الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية لتجهيزهم للعرض العسكري في حفل تخريج الدفعة الأولى.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الراحل بكلمات مؤثرة، مشيدين بما قدمه لخدمة قطر بعد مسيرة حافلة بالتميز ، حيث قال طلال المنصور: بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” بـقــلــوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى خالي نبيل سرور العبدالله”

والشرق تنعى الفقيد، وتتقدم لأهله ومحبيه بخالص التعازي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الشرق القطرية