مجلس الأمن الدولي: جلسة للإحاطة حول الوضع في السودان

عقد مجلس الامن الدولي جلسة احاطة خاصة بالوضع في السودان الثلاثاء 18 يونيو الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السودان حيث قدمت جمعية تنظيم الأسرة السودانية بيانا عن المجتمع المدني السوداني قدمته الدكتورة لمياء عبدالغفار مدير البرامج بالجمعية السودانية.

و اكدت في بيانها للمجلس ان النزاع في السودان أدي الي مقتل مايقارب 16650 شخصا ونزوح مايقارب 10 ملايين وهنالك 10 مليون شخص يواجهون احتمال خطر المجاعة في مناطق سيطرة الدعم السريع . وأضافت إن العنف المبني علي النوع والعنف الجنسي ارتفع بمعدلات مقلقة مما يعرض 6.7 مليون شخص للخطر وإن العديد من النساء والفتيات تعرضن للاغتصاب والسبي والاستغلال الجنسي من قبل الدعم السريع في المناطق التي اجتاحتها واثناء النزوح والعبور والملاجئ المؤقتة.

كما أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات باستهداف النساء والفتيات باغتصابهن وسبيهن وقد وثقت جمعية تنظيم الأسرة لعدد من الناجيات وقدمت خدمات صحية لهن.

من جانبه اشار الأستاذ الشفيع محمد علي المدير التنفيذي ان المشاركة في جلسة مجلس الامن الدولي وتمثيل المجتمع المدني السوداني جاء تتويجا للجهود التي ظلت تقوم بها الجمعية منذ 16 ابريل 2023م رغم التهديدات الأمنية في كل ولايات السودان بما فيها الولايات التي يشتد فيها النزاع.

وبين ان المشاركة ايضا جاءت بعد مجهود مشترك مع مجموعة المنظمات غير الحكومية للمرأة والسلام والأمن (وهو تحالف دولي يضم 18 منظمة دولية ) هذا التحالف الذي ظل يراقب عن كثب وجود الجمعية على ارض الواقع وإن المشاركة من شأنها زيادة التمويل الدولي لخطة الاستجابة في السودان 2024م.