تخطيط إيه اللي انت جاي تتكلم عليه ؟!!
نقل من أين ؟! الحرب بالتزامن كانت في الجنينة حيث قتل الوالي خميس ابكر من وقت مبكر ومن ثم أحتل الجنجويد مدن زالنجي -نيالا-الضعين على التوالي وتم تأخير الهجوم على الفاشر للمزيد من الاستعداد بحسبانها العاصمة ومع ذلك فشلت خطط الجنجويد وتحطمت فوق صمود الفاشر _
لا يوجد أحد ولا جهة تنقل أو تخطط وانما المليشيا تعمل على إحتلال كل البلاد في وقت واحد فهي تتقدم شمالا نحو حجر العسل في نهر النيل و تهاجم غرب سنار وشمال النيل الأبيض وتتحرك بحركة واسعة في كردفان حتى بابنوسة والفاو ناحية القضارف وقد ابتلعت الخرطوم والجزيرة من قبل –
تخطيط إيه اللي انت جاي تتكلم عليه ؟!!
الاعلامي بكري المدني
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