نقل من أين ؟! الحرب بالتزامن كانت في الجنينة حيث قتل الوالي خميس ابكر من وقت مبكر ومن ثم أحتل الجنجويد مدن زالنجي -نيالا-الضعين على التوالي وتم تأخير الهجوم على الفاشر للمزيد من الاستعداد بحسبانها العاصمة ومع ذلك فشلت خطط الجنجويد وتحطمت فوق صمود الفاشر _



لا يوجد أحد ولا جهة تنقل أو تخطط وانما المليشيا تعمل على إحتلال كل البلاد في وقت واحد فهي تتقدم شمالا نحو حجر العسل في نهر النيل و تهاجم غرب سنار وشمال النيل الأبيض وتتحرك بحركة واسعة في كردفان حتى بابنوسة والفاو ناحية القضارف وقد ابتلعت الخرطوم والجزيرة من قبل –

تخطيط إيه اللي انت جاي تتكلم عليه ؟!!

الاعلامي بكري المدني

