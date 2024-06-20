مصر.. أنشطة بالحدائق العامة لتوعية الزوار بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات خلال عيد الأضحى

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ مبادرة “بالألوان هنكافح الإدمان” ضمن حملة “أنت أقوى من المخدرات” في الحدائق العامة بالمحافظات. تهدف المبادرة إلى رفع الوعي لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام أنشطة تفاعلية متنوعة تشمل الرسم وتلوين الكراسات، إلى جانب الأساليب الإبداعية الملائمة لمراحلهم العمرية. كما تتضمن عروض فنية ورياضية وثقافية تهدف إلى تعزيز الابتكار والتفكير لدى الأطفال، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربطها بمكافحة مشكلة الإدمان.

تستمر الأنشطة التوعوية في الحدائق طوال أيام عيد الأضحى المبارك 2024، وذلك للعام الثالث على التوالي.

تشمل الأنشطة التوعوية ورش حكي للأطفال أثناء تواجدهم مع أسرهم في الحدائق، حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في الابتعاد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان. كما يتم تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير متنوعة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب حول التدخين وتعاطي المخدرات، ورفع وعيهم بخطورة الإدمان.

تأتي هذه المبادرة بتوجيهات من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التي أكدت على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج التوعوية للأطفال بشأن أضرار التدخين، وتقديم أنشطة ثقافية ورياضية جذابة تتماشى مع أعمارهم بالتعاون مع الجهات المعنية. كما شددت على تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

كما تستهدف المبادرة أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان “16023”، من حيث توفير الخدمات العلاجية مجانا وخدمات المشورة وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل إحمرار العين المستمر، وعدم الإتزان، وقلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاه، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالي من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو في حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي في حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن “16023” لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة وأن تنفيذ الانشطة التوعوية بالحدائق العامة يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المبادرات للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية مثل مهرجان “الأسرة والطفل” فى المناطق المطورة “بديلة العشوائيات”، وكذلك في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

كما تتضمن المبادرة تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع هدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان منها لعبة “السلم والدخان” التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن‪.

بوابة الأهرام