شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يشتم والده ويتوعده بالسجن والقتل والطرد من السودان ويصفه بالفلنقاي والحرامي وساخرون: (نعم الأخلاق ولادة السجم والندم)

أثار قائد ميداني بقوات الدعم السريع بالسودان, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره وهو يتحدث أمام عدد من الجنود من مدينة بابنوسة حسبما ذكر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وجه النقيب صباحي علي إسماعيل, رسالة غاضبة لوفد قبيلة المسيرية الذي قابل رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمدينة بورتسودان.

وهاجم صباحي, الوفد الذي قابل البرهان, وترأسه والده علي إسماعيل حمودة, ووصف القائد الميداني للدعم السريع الوفد بالفلنقايات والحرامية والمصلحجية والأرزقية بما فيهم والده.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد توعد صباحي, الوفد بالسجن والقتل والطرد من السودان بعد القبض عليهم من قبل أفراد الدعم السريع.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع تسابق على نشر التعليقات الساخرة من الإبن الذي تم وصفه بالعاق وكتب أحدهم: (نعم الأخلاق ولادة السجم والندم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين