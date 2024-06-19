شاهد بالفيديو.. الفنانة حرم النور تصدر أغنية جديدة تغني فيها للاعبي المنتخب السوداني “صقور الجديان” بعد تألقهم في تصفيات كأس العالم (الليلة حلقوا في سمانا وكانوا في الميدان صقور)

أصدرت الفنانة السودانية المعروفة حرم النور, أغنية جديدة أمتدحت من خلالها أداء لاعبي المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أنتجت المطربة حرم النور, الأغنية وقدمتها عبر فيديو كليب قصير, والتي تقول في مطلعها (الليلة حلقوا في سمانا وكانوا في الميدان صقور).

الجدير بالذكر أن المنتخب السوداني, الملقب بصقور الجديان كان قد حقق انتصارات تاريخية خلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2026, وتصدر مجموعته التي يتواجد فيها المنتخب السنغالي الكبير والذي حل ثانياً في المجموعة خلف منتخبنا الوطني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين