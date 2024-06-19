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شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل بتصريحات قوية: (أملك جبروت لا تملكه أي أنثى غيري وأنا إمرأة بألف رجل وعاجباكم وقاطعة قلبكم)

2024/06/19
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عادت الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ردت شهد, خلال الفيديو على منتقديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.facebook.com/reel/482628520889736

ووصفت المطربة المثيرة للجدل نفسها بأنها تملك جبروت لا تملكه أي أنثى غيرها, وتملك من القوة الكثير متمنية أن تكون جميع النساء مثلها.

كما أكدت وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, أنها إمرأة بألف رجل, وقالت ساخرة: (وعاجباكم وقاطعة قلبكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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