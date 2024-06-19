شاهد بالصورة.. أنباء تؤكد تعرض القائد الميداني الشهير بالدعم السريع “عمر جبريل” لإصابة خطيرة إثر هجوم للجيش على المدرعات ومتابعون: (دنيا زايلي وزايل نعيمكي)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية أمس واليوم بصور قيل أنها للقائد الميداني البارز بالدعم السريع عمر جبريل.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين من صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فقد تعرض جبريل, لإصابة خطيرة إثر هجوم للجيش على منطقة المدرعات بالخرطوم والتي كان يتواجد فيها القائد الميداني للدعم السريع رفقة عدد من الجنود.

وأظهرت الصورة المتداولة عمر جبريل, وهو طريح الفراش وتجرى له إسعافات طبية وسط تعليقات المتابعين الذين كتبوا: (دنيا زايلي وزايل نعيمكي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين