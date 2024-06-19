شاهد بالصورة والفيديو.. بسبب ارتفاع أسعارها داخل محلات “الكوافير” بالسعودية.. رجل سوداني يضع “الحناء” لزوجته في يديها ويثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة

أثار رجل سوداني مقيم مع زوجته بالمملكة العربية السعودية, ضجت إسفيرية غير مسبوقة, وذلك بعد نشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الرجل وهو يقوم بوضع “الحناء” لزوجته في أصابع يديها بمنزلهم بالسعودية.

وبرر الرجل فعلته بأن ما دفعه لذلك هو ارتفاع سعر رسم “الحناء” داخل محلات “الكوافير” السودانية بالسعودية, حيث وصل سعر وضع “الحناء” إلى 500 ريال, ومع ذلك غير متوفرة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين انقسم ما بين منتقد ومهاجم للرجل وما بين متعاطف معه.

وترى الفئة الأولى أن الرجل أقدم على فعل لم يسبقه عليه رجل سوداني, بينما ترى الفئة الثانية أن الأمر عادي طالما أن المرأة زوجته وتتزين له, ولكنه أخطأ في التصوير والنشر على السوشيال ميديا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين