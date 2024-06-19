شاهد بالفيديو.. أطفال يحاصرون قائد لواء البراء بن مالك “المصباح” ويغنون له الإنشاد الشهير (براؤون يا رسول الله) والأخير يردد معهم ويتجاوب بالضحكات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أطفال صغار بقرية “الحصايا”, بمدينة الدامر التابعة لولاية نهر النيل وهم يحاصرون قائد لواء البراء بن مالك, المصباح أبو زيد.

https://www.facebook.com/reel/499739559234420

وغنى أطفال منطقة “الحصايا”, للمصباح الإنشاد الترند والشهير (براؤون يا رسول الله), وتجاوب قائد لواء البراء مع الأطفال الصغار وردد معهم الإنشاد وهو يضحك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين