مدير شرطة كسلا يهني منسوبي شرطة الولاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

قدم اللواء شرطة (حقوقي) د سفيان عبد الوهاب حمد رملي مدير شرطة ولاية كسلا التهنئة لمنسوبيه بمناسبة عيد الاضحي المبارك بحضور قيادة شرطة الولاية والمعاشيين متمنيا ان تحقيق الأمن والاستقرار بربوع البلاد الي ذلك شهد اللواء رملي وبرفقته العميد شرطة خميس اجلين مدير دائرة الشئون العامة برنامج توزيع لحوم أضاحي العيد بالتعاون مع وقف الديانة التركي ومنظمة ايثار الخيرية لمنسوبي شرطة المحليات وإدارات الشرطة العامة والمتخصصة والاقسام والقوات المرابطة بالثغور والارتكازات وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة).

ان شرطة الولاية وضعت خطة محكمة لتحقيق الأمن والاستقرار وتأمين الولاية وحدودها مع الولايات المجاورة لفترة عيد الاضحي المبارك بمشاركة جميع الإدارات بحانب تأمين الصلوات والأسواق وحركة المواطنين.