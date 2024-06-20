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منظمتا أشرعة الامل وأمل فاونديشن تنفذان برنامج الاضحية

2024/06/20
خروف

نفذت منظمتا “أشرعة الأمل” و”أمل فاونديشن”، بالتنسيق مع مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية الشمالية، يوم الأربعاء، برنامج الأضحية لعدد 45 أسرة من شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية. حضر البرنامج الأمينة العامة للأمانة العامة للشؤون الاجتماعية، الأستاذة منال مكاوي، وتحت إشراف مباشر من مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية، الدكتور عبد الرحمن علي خيري، وأمين مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بالشمالية، الأستاذ الفاتح محمد محمود.

في تصريح لوكالة “سونا”، هنأ الفاتح شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية. وأشاد بجهود منظمتي “أشرعة الأمل” و”أمل فاونديشن” ودورهما في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعا كافة المنظمات إلى التكاتف والعمل على تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراج متطلباتهم في جميع خططهم وبرامجهم بنسبة لا تقل عن 20% كحد أدنى، وذلك وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان.

وجدد الفاتح مواصلة جهود المجلس وحرصه على تنفيذ كافة الخطط والبرامج والأنشطة المخطط والمعد لها من أجل خدمة ورعاية شريحة الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تحتاج لمزيد من الدعم والوقوف معها لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
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سونا

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