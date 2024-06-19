بيان من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السودانية

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

المكتب الصحفي

تناقلت بعض وسائط التواصل الاجتماعي اليوم خبرا مفاده ان المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الاستاذ ابراهيم البزعي قد ابدى ملاحظات سالبة تجاه الزي الذي ترتديه احدي المذيعات المنتمية لاحدى مكونات شرق السودان ما فسر رفضا لهوية وثقافة المكون القبلي لهذه المذيعة.

تؤكد ادارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ان ما دار من حديث جرى قبل أربعة اشهر لم ترد فيه اي اساءة لأي مكون قبلي بل بات من المستغرب اثاراته الان.

فقد ابدى السيد المدير العام ملاحظة حول التحية باللغة البجاوية في الأخبار ونصحها وتقبلت ذلك ثم بدأت تتطور مهنيا، وقد أشاد بها قبل اسبوع وأشار الي تطور ادائها وزحفها نحو النجومية .

والهيئة العامة اذا تنفي ما نسب للسيد المدير العام من حديث مسيئ للمكون القبلي المشار اليه تؤكد احترامها وتقديرها لكافة المكونات القبلية في شرق السودان، وتدعو لعدم الالتفات لكل ما يصرفنا عن معركة الوطن معركة الكرامة التي تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق النصر الكامل علي أعداء الوطن.