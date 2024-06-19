منوعات

الفرقة الخامسة تشهد برنامج الختان الجماعي لأبناء العسكريين

2024/06/19
alobied sud
الأبيض - شمال كردفان
شهد اللواء ركن فيصل محمد الحسن صالح قائد الفرقة الخامسة مشاة الهجانة و قائد ثاني الفرقة و قادة الوحدات ورؤساء الشعب شهد برنامج الختان الجماعي لأبناء العسكريين بالفرقة الخامسة مشاة الذي نظمته الفرقة الخامسة مشاة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية التي استهدف عدد ٢٥٠ من أبناء العسكريين.
وأشاد قائد الفرقة الخامسة مشاة بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة التعاونية الوطنية لدعم القوات المسلحة ومنسوبي الفرقة الخامسة في كافة المجالات . كما ثمن الدور الكبير للسلاح الطبي في تنفيذ هذا العمل تجاه منسوبي الهجانة.
448636076 503144198733957 2007002915282464929 n.jpg?stp=dst jpg p403x403& nc cat=111&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeEkOKiMyy3T9JYmgUvoh8pF1dj8CgvSM8jV2PwKC9IzyKlMuiFZkpXaktjJqj8Jb hk2pAlrqqdNtq6T5JA1FeT& nc ohc=cbQl v7Gx3gQ7kNvgEh3HVf& nc ht=scontent.fcai19 8
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/19