الفرقة الخامسة تشهد برنامج الختان الجماعي لأبناء العسكريين

شهد اللواء ركن فيصل محمد الحسن صالح قائد الفرقة الخامسة مشاة الهجانة و قائد ثاني الفرقة و قادة الوحدات ورؤساء الشعب شهد برنامج الختان الجماعي لأبناء العسكريين بالفرقة الخامسة مشاة الذي نظمته الفرقة الخامسة مشاة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية التي استهدف عدد ٢٥٠ من أبناء العسكريين.