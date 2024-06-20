بيان حول حالة الاطفاء العام بالشبكة القومية للكهرباء

أصدرت شركة كهرباء السودان القابضة بيانا حول حالة الاطفاء العام بالشبكة القومية للكهرباء وفيما يلي تورد سونا نص البيان:- حوالي الساعة السابعة مساء الأربعاء 19 يونيو 2024م تعرض الخط الناقل للكهرباء بين محطتي الجموعية وجبل اولياء لقصف مدفعي بالتزامن مع خروج محطة المهدية التحويلية مما أدى لخروج عدد من الخطوط وبالتالي خروج محطة مروي من الخدمة والذي أدى بدوره لحدوث إظلاما كاملا Blackout تأثرت به كافة ولايات السودان التي تقع ضمن منظومة الشبكة القومية.

وقد بذل المهندسون والفنيون والعاملون بمحطة سد كهرباء مروي جهوداً جبارة لاعادة تشغيل المحطة وبالتالي عودة الإمداد الكهربائي للشبكة حيث دخلت محطة مروي الخدمة و بعدها توالى دخول محطات التوليد المائي في عطبرة وسيتيت والروصيرص ومن ثم بدأت العودة التدريجية للتيار في اغلب الولايات.

وقد تواصل عمل الفرق الفنية من شركتي النقل والتوزيع من جهة ومركز التحكم القومي من جهة اخرى طوال ليلة الأمس وحتى صباح اليوم في إرجاع جميع الخطوط المتأثرة والبدء في معالجة الخطوط التي تأثرت بالقصف آملين أن تكتمل جميع الأعمال الفنية لاستعادة الإمداد الكهربائي لما تبقى من بعض المناطق المتأثرة في اسرع وقت ممكن.