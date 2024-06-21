شيمشك: التضخم في تركيا يوشك على الانحسار بشكل كبير

صرح وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن التضخم على وشك الانخفاض بشكل كبير، متوقعاً تباطؤ التضخم إلى حوالي 15% في العام المقبل، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

وفي حديثه يوم الخميس خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث، قال شيمشك: “من المحتمل أن يصل التضخم إلى ما يقرب من 40% أو ربما يزيد قليلاً على 30% في وقت لاحق من هذا العام، وأن ينخفض إلى حوالي 15% في العام المقبل قبل أن ينخفض إلى أقل من 10%”.

وأضاف: “بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه سيمكننا من السيطرة على التضخم وخفضه”.

ووصل معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا إلى 75.45% في مايو. ومع ذلك، فإن التغييرات الشاملة في السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل التي تمت خلال العام الماضي تحت قيادة شيمشك قد أثارت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المستمرة في الأسعار في نهاية المطاف.

وقال شيمشك “سيقترب عجز (الحساب الجاري) على الأرجح من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ستة بالمئة العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة”.

وقال إن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة.

رويترز