شاهد بالفيديو.. المذيعة التي تسببت في ثورة كبيرة داخل التلفزيون القومي تصل مباني القناة وتخاطب المواطنون الذين احتشدوا لمؤازرتها:(وقفتكم دي مشرفاني والبث لازم يتواصل وهذه هي مطالبي!!)

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمامهم بالحدث الأبرز اليوم الخميس, الذي شهد اقتحام مواطنون لأستوديوهات التلفزيون القومي بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفوضى والثورة التي شهدتها أستوديوهات التلفزيون القومي سببها المذيعة زينب إبرا, والتي كانت قد شكت من قرارات مدير التلفزيون.

وظهرت المذيعة زينب, عقب تصاعد الأحداث وهي تخاطب المواطنون الذين أعلنوا تضامنهم معها في قضيتها ضد مدير التلفزيون الأستاذ إبراهيم البزعي.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد قدمت المذيعة, شكرها للمواطنون لوقفتهم معها وقالت: (وقفتكم دي مشرفاني).

كما تحدثت عن كواليس الخلاف الذي نشب بينها وبين البزعي, وأكدت على أهمية استمرار خارطة البرامج بالتلفزيون القومي وخصوصاً البرامج المباشرة, وذكرت أن مطالبها تتمثل في إصدار بيان يوضح الحقائق خصوصاً مؤكدة أنها تملك شهود على الواقعة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين