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شاهد بالصور.. الفنانة عشة الجبل تفاجئ المتابعين بإطلالة مبهرة ونيولوك جديد تقلد به نجمات الموضة وساخرون: (كيم كارداشيان الجبل)

2024/06/20
عشة الجبل نيولوك

فاجأت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل, جمهورها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بإطلالة جديدة ومبهرة.

عشة الجبل نيولوك2

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإطلالة الجديدة للمطربة الملقبة بالجبلية.

عشة الجبل نيولوك

وظهرت عشة الجبل, بنيولوك جديد أبهرت به المتابعين, وسط تعليقات ما بين ساخرة ومتغزلة والتي كان أبرزها (كيم كارداشيان الجبل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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