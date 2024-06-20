شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تضع العبارة الشهيرة للشهيد محمد صديق (من ياتو ناحية) على زجاج سيارتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي باعجاب كبير من قبل المتابعين بعد مشاركته على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء وهي تقوم بلفتة بارعة.

https://www.facebook.com/reel/962812838683474

الفتاة قامت بوضع العبارة الشهيرة التي قالها الشهيد محمد صديق, قبل لحظات من مقتله على يد قوات الدعم السريع عندما وقع أسير عندهم (من ياتو ناحية) على الزجاج الخلفي لسيارتها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين