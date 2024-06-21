إلغاء الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.. الداير يمشي يعمل محطة تلفزيونية خاصة لقبيلته فهو حر

أمس كتبت بوست وقلت مفروض موضوع لبس المذيعة دا يتلم سريع ونأجل نقاش قضية التلفزيون القومي والزي القومي لما بعد الحرب. في جزئية كتبتها ومسحتها. الآن أعيد كتابتها

قلت نأجل الموضوع والنقاش فيه لما بعد الحرب وربما يتم إلغاء التلفزيون القومي من أساسه.

سمعت هذا المقترح من قبل حيث اقترح أحدهم بإلغاء الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وأظنه استشهد بأمريكا أو ما شابه. وبكدا يتم حل مشكلة التمثيل في التلفزيون حل جذري ونهائي. الداير يمشي يعمل محطة تلفزيونية خاصة لقبيلته فهو حر.

ومنها نرتاح من فكرة الانقلابات. احتمال الواحد لو جا داير يعمل انقلاب ولقا مافي إذاعة ذاتو يجلي فكرة الإنقلاب كلها. إنقلاب ما فيهو استلام الإذاعة ومارشات عسكرية وبيان هام بعد قليل انقلاب ما عنده طعم وأخير عدمه.

حليم عباس