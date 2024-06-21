وزير الشئون الدينية والأوقاف المكلف يقف على أحوال الحجاج بمكة

وقف وزير الشئون الدينية والأوقاف المكلف / الدكتور أسامة حسن مساء الخميس على أحوال الحجاج السودانيين بمكة المكرمة بعد ادائهم فريضة الحج موسم ١٤٤٥هجرية. حيث تفقد حجاج ولايات ( الشمالية / شمال دارفور / الخرطوم / البحر الأحمر ) مقدما لهم التهنئة بالعيد وإكمال مناسك الحج بنجاح.

مشيدا بتضافر وجهود العاملين في هذا الموسم والروح الطيبة التي سادت بينهم والروح الوطنية العالية من خلال سكن حجاج أربع ولايات في سكن واحد مما كان له بالغ الأثر في نجاح الحج.

كما عزا الوزير النجاح للاعداد والبداية المبكرة للموسم والاختيار الدقيق والموفق لأعضاء البعثة وروح التعاون والتكاتف والتراحم والعمل كفريق واحد والذي سيكون ديدنهم في المواسم المقبلة، ورغم حدوث بعض الصعوبات التي شابت الحج كان لخبرة وحنكة ودراية الفريق العامل الأثر الكبير في ازالة كل تلك المصاعب.