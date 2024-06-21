جهود جبارة انجزها العاملون في الكهرباء لادخال نظام جديد في محطة سنكات وصيانة الابراج الناقلة لكهرباء اروما وقراها

تمكن فريق العمل في الكهرباء امس من إدخال نظام الSVC بمحطة سنكات التحويلية الي الشبكة القومية الذي يسهم في زيادة نقل الطاقة الكهربائية من محطة عطبرة الي بورتسودان بحوالي 25% بالاضافة الي دور نظام الSVC في استقرار الشبكات الكهربائية ، ويعد نظام الSVC واحد من ضمن مشاريع إعادة إعمار وتنمية شرق السودان الذي توقف العمل فيه في أبريل ٢٠٢٣ بعد الحرب. وذلك بمجهود استمر لأسبوعين دون توقف بخيرات سودانية وطنية خالصة واصلوا العمل ليلا ونهارا لم يتوقفوا حتى لعطلة العيد المبارك حتى اكتمل العمل وتكلل بالنجاح.

ومن ناحية أخرى اكمل المهندسون والفنيون في الكهرباء امس اعادة شد الاسلاك التي اتلفتها الرياح وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن مدينة اروما وقراها ومدينة وقر وما حولها ، حيث بذل فريق الصيانة في خطوط النقل جهودا جبارة وهم يصعدون أعلى قمم الابراج لساعات طويلة ومتواصلة في درجة حرارة عالية جدا ورياح تجاوزت سرعتها ال20كيلو متر في الساعة.

ثمن وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم محمد جهود العاملين في الكهرباء في كل ربوع السودان وهم يعملون في اصعب الظروف من الناحية الامنية في مناطق الحرب ومن الناحية الطبيعية و الطقس لاسيما مناطق شرق السودان والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل الحرب فقد انجزوا في ظروف قاسية ولم يتوقفوا او يستسلمو رغم حاجة القطاع للاسبيرات والمعدات بل عملوا بالمتاح كما شكر الوزير مواطنى اروما وماحولها والزعماء والعمد والنظار من الهدندوه والنوبة وشباب البجة لموازرتهم ووقفتهم الصلبى مع فريق الصيانة طوال فترات الصيانة واكرامهم حتى تمكنوا من انجاز مهامهم بنجاح.

اعلام وزارة الطاقة والنفط

الجمعه 21 يونيو 2024