شاهد بالصورة.. حسناء الفن السوداني أفراح عصام تخطف الأضواء بإطلالة جديدة وتقول: (يصعب افلاتي واتلافي والتفاتي)

خطفت الفنانة السودانية الشابة أفراح عصام, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة حظيت بمتابعات كبيرة من قبل محبيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاءت إطلالة الفنانة الملقبة بأفراح الشعب, من خلال صورة قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت نجمة برنامج (أغاني وأغاني) على الصورة التي حظيت بمئات الإعجابات: (يصعب افلاتي واتلافي والتفاتي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين