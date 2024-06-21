شاهد بالصورة والفيديو.. بعد تفانيه في خدمتهم.. حجاج بيت الله الحرام من جنسيات مختلفة “يقبلون” سائق سوداني تقديراً ومحبة له ومواقع التواصل العربية تنقل المقطع وسط إشادات واسعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعدد من الدول العربية, مقطع فيديو وجد اهتمام بعد اكتساحه للسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع سائق سوداني شاب, وهو يقف في خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام بحب وتفاني وإخلاص في العمل.

وبادل الحجاج من جنسيات مختلفة السائق السوداني المحبة تقديراً لتفانيه وخدمته الكبيرة لهم, حيث قام حاج كبير من دولة افغانستان, بتقبيل الشاب السوداني, تقديراً لأخلاقه العالية وروحه الجميلة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين