🔴 11 نصيحة لمن يخطط للسفر من السودان إلى الإمارات

وبما أن العلاقة بين البلدين رغم توترها لم تغشاها رياح القطيعة الدبلوماسية والاقتصادية التامة، فإن السفر إلى الإمارات من السودان ظلّ من الخيارات المتاحة مُنذ إندلاع الحرب في البلاد لعدم وجود تعقيدات في الحصول علي تأشيرة الدخول علاوة على منح إقامة الكوارث،

وفيما يلي نقدم أحد عشر نصيحة لكل من يرغب السفر إلى الدولة الخليجية وذلك من واقع تجربة وهي مُجرد نصائح ليست مُلزمة لأحد.

1_ الهجرة قرار تتعدد الأهداف التي تقف وراء إتخاذه رغم أن القاسم المُشترك بنسبة كبيرة هو البحث عن فرص عمل، لذا لابد أن يسعى كل من يريد السفر إلى الإمارات لتوفير رأس مال يجابه به متطلبات مشروعه الجديد حتى لايقع في حبائل الضغط النفسي بسبب المنصرفات، وقد يقول قائل أنه إذا كان يملك رأس المال لما فكر في الهجرة ونقول أن مانقصده مبلغ من المال يكفي لمواجهة منصرفه في الفترة الأولى.

2_ ولأننا مجتمع يتسم بالتكافل فإن معظم من يتوجهوا نحو الخليج تحديدا بحثا عن العمل يتحمل أهلهم واصدقاءهم الصرف عليهم إلى أن يتوفقوا في مسعاهم، وهنا نشير إلى أن الوضع اختلف وبات المغتربين في عُسر من أمرهم نتيجة لتحملهم مسؤولية الصرف على اسرهم الممتدة بالسودان والتي استقرت معهم، وهذا يعيدنا إلى النصيحة الأولى بضرورة أن يحمل معه المسافر إلى الإمارات مبلغ من المال.

3_ إذا أراد المسافر الاكتفاء بمنصرفات شهر واحد فإنه يلزمه على أقل تقدير حمل مبلغ 500 ألف جنيه وهو مايعادل ألف درهم تقريباً مع الوضع في الاعتبار سعر الصرف المتغير.

4_يُعد السكن من أصعب الالتزامات التي تسبب هاجس لكل من يسافر لأول مرة إلى الإمارات، حيث لايمكنه استئجار شقة استديو منفردا للتكلفة الباهظة، والخيارات أمامه تتمثل في السكن الجماعي الذي يبدأ من 250 درهم إلى 500 درهم في الشهر للغرفة المشتركة والتي تضم ما لايقل عن أربعة أفراد، أو السكن في بارتشن وهو أفضل من الغرفة المشتركة لتوفر شئ من الخصوصية وتتراوح أسعاره بين 700 إلى 900 درهم في الشهر ، أما الشقة الاستديو فإنها تتراوح بين 2000 إلى 2500 درهم وقابلة للزيادة والنقصان الطفيف، وهذه الأسعار خاصة بعجمان والشارقة وتبدو أعلى نسبياً في إمارات أخرى مثل أبوظبي ودبي وأقل في إمارات مثل أم القوين، الفجيرة ورأس الخيمة.

5_ بالعودة إلى النصيحة الثانية التي تتعلق بظروف المغتربين بالإمارات لابد أن تجد العذر لكل من لم يستطع مساعدتك حتى لاتخسر أحد لأننا السودانيين معروف عنّا الحساسية مع مثل هذه المواقف.

6_ فرص العمل نظريا تبدو ضيقة للتنافس العالي عليها من مختلف الجنسيات ولكن هذا لايعني انعدامها، وتظل القسمة هي الأساس والاجتهاد هو السبب.

7_تجويد اللغة الانجليزية من العوامل التي تساعد في الحصول على الوظائف خاصة تلك التي تتعلق بالشركات الكبري بالإضافة إلى الشهادات الجامعية والخبرة.

8_ من يريد الحصول على إقامة الكوارث ومدتها عام وحتى لايدخل في متاهات الغرامات والتعميم عقب إنتهاء أمد زيارته عليه الشروع في إجراءاتها قبل وقت كافٍ ومن الأفضل توفير المبلغ وهو 1400 درهم تقريبأ لاقامة الشارقة او عجمان، ويُمكن للزائر إكمال إجراءاتها مباشرة بمراكز تسهيل.

9_ من يبحث عن فرص عمل عليه المتابعة في منصات الإعلانات الرسمية وعدم اللجوء إلى وكالات تدّعي قدرتها على إيجاد فرص العمل وتتحصل رسوم نظير ذلك.

10_ تظل معضلة التعليم من العقبات التي تواجه الأسر السودانية خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، لعدم وجود مدارس سودانية ولارتفاع تكلفة التعليم.

11_ الإكثار من الإستغفار لأن من يلزمه يجعل الله له كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لايحتسب.

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