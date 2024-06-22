لماذا نستطيع تذكر بعض الصور بينما ننسى أخرى؟

لا بدّ أنك تساءلت عن الأسباب التي تتعلق بتذكرك بعض الصور، بينما تُمسح صور أخرى من ذاكرتك تمامًا. ولكن اطمئن فأنت لست وحدك كذلك، إذ كشفت دراسة جديدة عن الأسباب وراء عمل ذاكرتنا هذا.

ووفقًا لباحثين من جامعة “ييل” الأمريكية، فإن العقل يعطي الأولوية للأشياء الغريبة التي يصعب تفسيرها، بينما يتجاهل تمامًا المشهد المتوقع والنمطي.

وبينت الدراسة أن هذا ينعكس في المجمل على جوانب مختلفة في حياتنا، فتفسير عمل الذاكرة وطريقة جمع العقل للبيانات واحتفاظه بها يتعلق بالقدرة على التعلم والمناهج الدراسية، كما يرتبط بالعمليات التسويقية التي تسعى لتثبيت علامة تجارية ما في ذاكرتنا.

ويقول رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مركز “اكستر” الطبي، البروفيسور عمرو الشواربي، أن قدرة المخ على التخزين تصل إلى 2.5 مليون غيغابايت، وتستطيع ذاكرة الإنسان تخزين الأشياء بطرق مختلفة.

وفي حوار مع موقع “سكاي نيوز”، يؤكد البروفيسور الشواربي أن الذاكرة الطويلة تملك جزأين الواعي واللا وعي، فبينما يحتفظ الجزء الواعي بالأمور الغريبة، فإن الجزء اللا وعي يخزن ما تعلمته في حياتك، لافتًا إلى أنه بصرف النظر عن الأمور المرتبطة بمشاعرنا، سواء كانت سلبية أم إيجابية، فهي تظل مخزنة في الذاكرة.

إرم