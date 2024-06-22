التصفيات فى الفولة..

لماذا صمتت المنظمات المدنية والقوى السياسية والمجتمعية عن جريمة تصفية المغدور بهم فى الفولة ؟

لقد وثقت مليشيا الدعم السريع لجريمتها بالفيديو والصوت وهى تطلق الرصاص على العسكريين والمدنيين على حد سواء ، هذه جرائم حرب مكتملة الأركان.. وهو ديدن هذه العصابة البربرية المتوحشة للدماء والقتل..

لا تتوقعوا ادانة من الناشطين السياسيين وسفهاء المواقف ، والاجندة ، ولكن أين منظماتنا المدنية وحقوق الإنسان والفاعلين من الوطنيين ، لا تتركوا هذه الجرائم تمر دون عقاب رادع..

تقبل الله الشهداء وشفا الجرحى..

د.ابراهيم الصديق على

22 يونيو 2024م