منوعات
وثقت مليشيا الدعم السريع لجريمتها بالفيديو والصوت وهى تطلق الرصاص على العسكريين والمدنيين
التصفيات فى الفولة..
لماذا صمتت المنظمات المدنية والقوى السياسية والمجتمعية عن جريمة تصفية المغدور بهم فى الفولة ؟
لقد وثقت مليشيا الدعم السريع لجريمتها بالفيديو والصوت وهى تطلق الرصاص على العسكريين والمدنيين على حد سواء ، هذه جرائم حرب مكتملة الأركان.. وهو ديدن هذه العصابة البربرية المتوحشة للدماء والقتل..
لا تتوقعوا ادانة من الناشطين السياسيين وسفهاء المواقف ، والاجندة ، ولكن أين منظماتنا المدنية وحقوق الإنسان والفاعلين من الوطنيين ، لا تتركوا هذه الجرائم تمر دون عقاب رادع..
تقبل الله الشهداء وشفا الجرحى..
د.ابراهيم الصديق على
22 يونيو 2024م
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