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بالصور.. والي الخرطوم يزور رموز العمل الدعوي والفكري والفنان عاطف السماني

2024/06/23
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زار والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة السبت عدداً من رموز العمل الدعوي والفكري والعمل الوطني والإبداعي وذلك تقديراً لأدوارهم الوطنية في الماضي والحاضر وآثارهم الباقية.
وشملت الزيارة الشيخ عبد الباقي محمد أحمد حمودة احد رموز الدعوة وصاحب سيرة ممتدة عمل معلما للقرآن في الجامعات وإمام وخطيب عدد من المساجد كما زار والي الخرطرم العالم الجليل خالد عوض الشيخ صاحب مجموعة من المؤلفات في مجال الدعوة والتأريخ والأدب.
الزيارات شملت الزعيم الوطني على نايل أحمد المشهود له بمواقفه الوطنية وانحيازه لقضايا الريف والزراعة كما أنه كاتب صحفي له إسهامات كبيرة في الصحافة السودانية.
واختتمت زيارات اليوم الأخير بزيارة الفنان المطرب عاطف السماني وسط حفاوة أهله وعشيرته. و ظل الفنان عاطف مع المقاتلين في الصفوف الأمامية وأثبت أن الكلمة المغناة تقف في صف واحد مع البندقية في معركة الكرامة.
والي الخرطوم قال ان هذه الزيارات تأتي لتفقد أحوال أهل العطاء كل في مجاله واضاف “برغم الصعاب والاحزان بسبب التدوين المتعمد لاحياء المواطنين لكننا نسعى لتطبيع الحياة والسعي الجاد لتوفير الخدمات الضرورية”.
رموز العطاء رحبوا بالزيارات والتي تؤكد على قيمة التواصل وسعي والي الخرطوم لتخفيف معانآة الحرب على المواطنين معربين عن أمنياتهم باستمرار هذه الروح ليعود السودان الي مكانته السابقة وشارك في الزيارة طارق عبدالله مدير الادارة العامة للشئون الدينية بولاية الخرطوم وعدد من قيادات الدعوة.
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سونا

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