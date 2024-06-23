حكومة إقليم دارفور تكشف عن اقتراب ساعة النصر

كشفت حكومة إقليم دارفور عن اقتراب ساعة النصر بعد التقدم والهزائم الاخيرة التي منيت بها المليشيات الايام الماضية في كل المحاور خاصة في الفاشر وولايات دارفور.

وحيا المنسق العام لحكومة اقليم دارفور بولاية نهر النيل معتصم يوسف لدى مخاطبته أبناء دارفور بدار مالي عصر السبت بمقر المنسقية بالدامر، القوات المسلحة والقوات المشتركة والاجهزة النظامية الاخرى لما يقومون به من دفاع مستميت عن الارض والعرض.

وأكد ان البلاد تمر بمرحلة صعبة تحتاج التوحد والتكاتف لتفويت الفرصة على الذين يريدون تفكيك الدولة، مضيفا ان ممارسات مليشيات الدعم السريع ليست جديدة عليها وظلت تمارسها ما يقارب العشرين سنة بدارفور ومن ثم نقلت التجربة الي بعض الولايات الاخري.

واكد المنسق العام التزامه بحل القضايا والمشاكل التي تواجه ابناء دارفور بمنطقة سوق دار مالي المتمثلة في تجديد الاوراق الثبوتية واستخراج المفقود منها لتسهيل التعاون مع الاجهزة النظامية في الارتكازات ونقاط التفتيش.