بسم الله الرحمن الرحيم

*مجلس الصحوة الثوري السوداني*

*بيان نفي وتوضيح*

منذ إعلان موقفنا المنحاز والداعم والمساند للدولة السودانية وقواتها المسلحة في شهر أبريل 2024م ظلت الغرف المظلمة والمغرضة ولا زالت حتى اليوم تطلق وتفبرك وتروج الشائعات والأخبار الكاذبة لغرض النيل وتشويه سمعة مجلس الصحوة الثوري السوداني ومؤسسه ورئيسه الشيخ/ موسي هلال عبدالله

عليه إذ يؤكد مجلس الصحوة الثوري السوداني الآتي :

أولا : مجلس الصحوة الثوري السوداني بقيادة الشيخ/ *موسي هلال عبدالله* ينفي بشدة الأخبار المتداولة والمنشورة في وسائط الإعلام المختلفة

حول مشاركة قوات مجلس الصحوة الثوري السوداني العسكرية مع قوات الدعم السريع في أي معارك دارت ودائرة الآن

ثانيآ : المجموعات والأفراد الذين يتحدثون بإسم مجلس الصحوة الثوري السوداني يمثلون أنفسهم فقط ولا علاقة للمجلس بهم لا من قريب ولا من بعيد

ثالثآ : يؤكد مجلس الصحوة الثوري السوداني أن موقفه المعلن المنحاز والداعم والمساند للدولة السودانية وقواتها المسلحة ثابت ومبدئي لا نكوص ولا تراجع عنه

هذا مالزم توضيحه

*أحمد محمد أبكر*

أمين أمانة الإعلام والناطق الرسمي باسم *مجلس الصحوة الثوري السوداني*

السبت : 22 يونيو 2024م