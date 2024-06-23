اللحوم تساعد على إطالة العمر!

كشفت ورقة بحثية جديدة، أن تناول اللحوم يمكن أن يطيل العمر حتى 100 عام، ما يضيف دليلاً إلى الأدلة المتزايدة حول أهميتها في النظام الغذائي، وفق «ديلي ميل». ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة «جاما نت وورك أوبين»، أن من يتناولون نظاماً غذائياً، يتضمن اللحوم، كانت لديهم فرصة أكبر بنسبة 23 %، ليعيشوا حتى مئة عام أو أكثر.

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