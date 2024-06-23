قانونيون يطالبون النائب العام بالتحقيق في قضايا فساد

طالب قانونيون وخُبراء في مجال حقوق الإنسان، النائب العام، بتدوين بلاغات حول قضايا الفساد التي تم الكشف عنها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهدّدوا بتقديم شكوى دولية، إذا تم تجاهلها.

وقال الخبير القانوني المعز حضرة لـ(السوداني): نحن مجموعة من المحامين الوطنيين سنظل نلاحق الفاسدين أينما كانوا حتى يتحقق العدل.

وأضاف حضرة: “النائب العام والنياية العامة مشغولان بفتح بلاغات كيدية ضد المدنيين الذين يقولون لا للحرب، وتدوين بلاغات كيدية ضد بعض النساء والنازحين بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وفتح بلاغات ضد مواطنين بتهمة الإساءة لرئيس مجلس السيادة، واصفاً الأمر بالمهزلة”.

وطالب بفتح بلاغ أو اتخاذ إجراءات أولية والتحقيق مع الذين وردت أسماؤهم في الفساد الكبير المتعلق بموارد السودان.

مُشيراً إلى أنّ بعض الإسلاميين ظهروا في بعض معسكرات القوات المسلحة ودعوا إلى قطع الرؤوس، وقال هذه الأفعال والأقوال يجب على النيابة العامة أن تقوم بدورها القانوني بفتح بلاغات ضد هؤلاء لأنّ التاريخ لن يرحمها وحتماً سوف تعود دولة سيادة حكم القانون في السودان.

صحيفة السوداني