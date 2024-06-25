حركة العدل و المساواة السودانية تنعي عبدالرحمن نجل السلطان/ يوسف محمد نورين

قال تعالى: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله و إنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية، المناضل/ عبد الرحمن يوسف محمد نورين، نجل السلطان/ يوسف محمد نورين، نائب رئيس المجلس التشريعي للحركة، و الذي استشهد في معارك وادي أمبار بولاية شمال دارفور.

يتقدم رئيس و قيادات و أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بخالص التعازي و صادق المواساة للسلطان/ يوسف محمد نورين، و زوجة الشهيد و اخوانه و جميع آل محمد نورين و أقاربهم و أصهارهم و رفاق الشهيد و الأهل في طنطباي و جريرة و دارفور بصفة عامة في هذا الفقد الأليم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و مغفرته، و أن يسكنه فسيح جناته، و يجعل قبره روضة من رياض الجنة، و أن يلهم آله و ذويه الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.