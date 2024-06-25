سياسية
حركة العدل و المساواة السودانية تنعي عبدالرحمن نجل السلطان/ يوسف محمد نورين
قال تعالى: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله و إنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.
تنعي حركة العدل و المساواة السودانية، المناضل/ عبد الرحمن يوسف محمد نورين، نجل السلطان/ يوسف محمد نورين، نائب رئيس المجلس التشريعي للحركة، و الذي استشهد في معارك وادي أمبار بولاية شمال دارفور.
يتقدم رئيس و قيادات و أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بخالص التعازي و صادق المواساة للسلطان/ يوسف محمد نورين، و زوجة الشهيد و اخوانه و جميع آل محمد نورين و أقاربهم و أصهارهم و رفاق الشهيد و الأهل في طنطباي و جريرة و دارفور بصفة عامة في هذا الفقد الأليم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و مغفرته، و أن يسكنه فسيح جناته، و يجعل قبره روضة من رياض الجنة، و أن يلهم آله و ذويه الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
إنَّا لله و إنّا إليه راجعون.
حركة العدل والمساواة السودانية.
Justice & Equality Movement ( JEM ) sudanjem.com
معتصم أحمد صالح
أمين الإعلام، الناطق الرسمي
٢٣ يونيو ٢٠٢٤
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