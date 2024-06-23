سياسية

صور متداولة تظهر آثار الدمار والخراب جراء اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان

2024/06/23
folasudan1
الفولة - غرب كردفان
أظهرت صور متداولة آثار الدمار والخراب جراء اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان.
وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأنه على العالم مراجعة أخلاقه بعد تعمُد استهداف الدعم السريع للمستشفيات بتخطيط من الدولة الداعمة له.
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الجزيرة – السودان

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