حكومة الشمالية تتسلم أجهزة حديثة من وزارة الاتصالات الاتحادية

تسلمت الأمانة العامة لحكومة الولاية الشمالية ووزارة الاستثمار والصناعة بالولاية جهازين سيرفر بمواصفات عالية، مقدمين من وزارة الاتصالات الاتحادية بتكلفة تتجاوز المليون دولار. حضر مراسم التسليم والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، وأمين عام الحكومة، الأستاذ عوض الكريم ربيع، ووزير الاستثمار والصناعة المكلف، المهندس عمر علي صالح، ومدير عام مركز معلومات الولاية، الأستاذ فتحي محمد عبد الرحيم.

أكد والي الولاية الشمالية حرصه على تهيئة بيئة العمل في مركز معلومات الولاية، ليتم تركيب وربط السيرفرات الجديدة، مما سيساعد في حفظ واسترجاع المعلومات وضمان أمنها، بالإضافة إلى توفير نسخ احتياطية للأنظمة والبرامج.