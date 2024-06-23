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شاهد بالصورة والفيديو.. الكوميديان حسن تسريحة يظهر مع حسناء سودانية فائقة الجمال في محل عمله بأثيوبيا ويطلب منها ترديد اسمها مقابل جائزة 2 كيلو “باسطة”

2024/06/23
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نشر الكوميديان ونجم السوشيال ميديا, السوداني حسن تسريحة, مقطع فيديو عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر تسريحة, مع سودانية حسناء قامت بتسجيل زيارة لمحله المتخصص في بيع “الباسطة”, السودانية بأثيوبيا.

https://www.facebook.com/reel/480420651230891

وخلال مقابلته معها, طلب تسريحة من الحسناء سحر ترديد اسمها بطريقة معينة (شعر سحر خشن) مقابل جائزة عبارة عن 2 كيلو باسطة, لكن الحسناء فشلت في ترديد المقولة وسط ضحكاتها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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