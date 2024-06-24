سياسية
وزارة الصحة بإقليم دارفور: الاعتداء على المستشفى السعودي ضمن سلسلة جرائم قامت بها الميليشيا
قالت وزارة الصحة بإقليم دارفور بأنه يأتي الاعتداء على المستشفى السعودي ضمن سلسلة جرائم قامت بها الميليشيا ضد المدنيين بمدينة الفاشر منذ بدء الحصار وقصف محطات المياه والكهرباء وتدمير المؤسسات الصحية وإصابة أكثر من ألفين شخص ونزوح قسري لآلالف المواطنين.
الجزيرة – السودان
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