والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد: نطالب البرهان بحسم أمر المدافع التابعة للدعم السريع

قال والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد بأن حصار الدعم السريع على المدينة بجميع الاتجاهات وقصفها المدفعي الممنهج انعكس سلباً في ندرة السلع الاستراتيجية وحياة المواطن الذي يعيش الآن في العراء وبلا مأوى ونطالب البرهان بحسم أمر المدافع التابعة للدعم السريع.

الجزيرة – السودان