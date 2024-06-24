أحمد موسى يعلق علي أزمة انقطاع الكهرباء: مطالبات وتوقعات

قدم الإعلامي أحمد موسى رأيه الشخصي في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” حول أزمة زيادة مدة انقطاع الكهرباء، مسلطًا الضوء على عدة جوانب مهمة:

– أشار موسى إلى تلقيه رسائل عديدة من المواطنين يعبرون فيها عن استيائهم بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر.

– أكد على أهمية أن يكون للمواطن الحق في معرفة أسباب هذا الانقطاع، خاصة في ظل الظروف الجوية الحارة التي تمر بها البلاد.

– أوضح موسى أن هناك حرائق ولهيبًا يحدث في العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يجعل زيادة مدة انقطاع الكهرباء أمرًا مثيرًا للقلق للمواطنين.

– انتقد موسى تأخر الحكومة في إصدار بيان رسمي يوضح أسباب ومدة انقطاع الكهرباء، معبرًا عن استيائه من عدم صدور بيان مسبق لإعلام المواطنين بزيادة ساعات تخفيف الأحمال.

طالب موسى بأن تأخذ الحكومة في اعتبارها ظروف الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم في فترة انقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤثر على العديد من المصالح العامة.

وفيما يتعلق بالمستقبل، أكد موسى على وعد رئيس الوزراء بأن أزمة الكهرباء ستنتهي خلال ديسمبر المقبل، مما يشير إلى التفاؤل بحلول قريبة لهذه الأزمة الحالية.

بوابة الفجر