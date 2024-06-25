سياسية

شبكة أطباء السودان: نتأسف للوضع الصحي بمنطقة حجر العسل الواقعة في الحدود الجنوبية لولاية نهر النيل

2024/06/25
طبيب
قالت شبكة أطباء السودان بأنها تتأسف للوضع الصحي بمنطقة حجر العسل الواقعة في الحدود الجنوبية لولاية نهر النيل عقب احتلال قوات الدعم السريع للمستشفى الوحيد بالمنطقة وتحويله إلى ثكنة عسكرية.
– نهبت قوات الدعم السريع سيارة الإسعاف الوحيدة بالمستشفى وقامت بطرد الكوادر الطبية العاملة بالمستشفى
– استمرار قوات الدعم السريع في تحويل المرافق الصحية إلى ثكنات عسكرية واحتلالها يؤكد بأن هذه القوات تتعمد مضاعفة معاناة المدنيين
– ندين هذا السلوك الإجرامي لهذه القوات نطالب بمراعاة القانون الدولي الإنساني والابتعاد عن المرافق الطبية ومواقع المدنيين.
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الجزيرة – السودان

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