“أبل” و”ميتا” تعتزمان إقامة شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس، أن “ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لمنصة “فيسبوك”، تبحث دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي كشفت شركة “أبل” النقاب عنه في الآونة الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخطط فيه “أبل” لإضافة تكنولوجيا من شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى إلى أجهزتها وسط تقارير تفيد بأنها تناقش شراكة محتملة مع شريكتها في أدوات البحث غوغل التابعة لـ”ألفابت”.

ومن المتوقع أيضا أن تناقش الشركة المصنعة لأجهزة آيفون شراكات مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى في مناطق مختلفة مثل الصين، حيث جرى حظر “تشات جي.بي.تي” الذي طورته شركة “أوبن إيه.آي” المدعومة من “مايكروسوفت”.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “أنثروبيك” تجري مناقشات مع “أبل” لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها مع نظام “أبل إنتليجنس”.

وأفادت الصحيفة بأن المناقشات لم تكتمل وأن من الممكن أن تخفق، مضيفة أن من شأن الصفقات مع “أبل” أن تساعد شركات الذكاء الاصطناعي على توزيع أوسع لمنتجاتها.

وقال التقرير إن حجم المكاسب المالية المحتملة غير واضح، لكن المحادثات تضمنت شركات ذكاء اصطناعي تبيع اشتراكات مميزة لخدماتها من خلال “أبل إنتليجنس”.

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