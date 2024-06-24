نصائح لبناء العضلات بعد الـ 50

قدّم خبراء من أكاديمية “NASM” الأمريكية للطب الرياضي، مجموعة من النصائح لكبار السن عن كيفية بناء العضلات بعد سن الـ 50 عاماً، وذلك للحماية من خطر الإصابة بهشاشة العظام ومشاكل الحركة.

الاعتماد على البروتين في النظام الغذائي

وشملت تلك النصائح التي استعرضتها مجلة “Prevention” الطبية، ممارسة تمارين وزن الجسم مثل تمارين الضغط والقرفصاء والسحب، وعدم الخوف من الأوزان الثقيلة لكن مع استخدام التقنية المناسبة، وعدم ممارسة تمارين بناء الجسم إذا كان الشخص يمارسها للمرة الأولى.

كما تضمّنت الاعتماد على البروتين في النظام الغذائي مع إعطائه الأولوية، كونه ضرورياً لإصلاح العضلات ونموها وحمايتها، مع ممارسة رياضات أخرى بجانب رفع الأثقال مثل ركوب الدراجات والسباحة، وأخذ قسط كافٍ من النوم لإصلاح العضلات التي أُنهكت أثناء التمرين.

وأوصى الخبراء أيضاً بممارسة رياضات تحسين الحالة المزاجية مثل اليوغا والبيلاتس، والتي تفيد الجسم في إعادة بناء الخلايا والمحافظة على نشاط الحالة الذهنية والإدراكية، ما يساعد كبار السن على مواصلة هذه التمارين دون التأثير على حالتهم النفسية.

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