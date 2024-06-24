مليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة في قرية عسير بولاية الجزيرة

مواصلة لسلسلة جرائم الحرب التي تشنها على المواطنين بولاية الجزيرة، ارتكبت مليشيا الدعم السريع، مجزرة بقرية عسير ريفي الحوش.

وأطلقت المليشيا الرصاص على المصلين أثناء خروجهم من المسجد عقب اداء صلاة الجمعة، حيث استشهد 18 مواطناً، ووقوع عشرات الإصابات.

واستباحت المليشيا القرية نهباً وسرقةً، واضطر المواطنون إلى النزوح من القرية بالمئات، حفاظاً على أرواحهم وأعراضهم.

صحيفة السوداني